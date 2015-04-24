Доработка Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок146 просмотров

Для Opencart 1.5.4.1 делать форму Обратной связи такую же как тут:

http://sites78.ru/zak.jpg

Opencart
10 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$25
1 день
Оперативно, качественно. Рекомендую!
Хороший заказчик. Задание было понятно описано. Оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад