Поправить модуль на Битриксе

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки132 просмотра

Установлен модуль оплаты. Нужно поправить модуль, для начала - проверить, почему не работает. Модуль стандартный, не самописный.

10 лет назад
Dubrovski_I
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
10 лет назад
$20
1 день
Очень доволен сотрудничеством. Исполнитель быстро понял задачу, уточняющих вопросов - минимум, подход к работе - со знанием дела. Будем обращаться в будущем. Рекомендую!
Всё ок, четкое тз, оплата в срок! Рекомендую )

Заявки фрилансеров

slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
10 лет назад