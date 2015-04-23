Микроразметка Schema.org на шаблон Артистер

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1. Проанализировать сайт в сервисах проверки микроразметки Yandex и Google

2. Если есть микроформаты hCard, hAtom и др. то ее необходимо убрать

3. Встраиваем микроразметку schema.org

Главная (index.php)

itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting"

itemprop="url"

itemprop="name"

itemprop="author"

itemprop="description"

itemprop="datePublished" или datetime=""

itemprop="articleSection"

Пост (single.php)

itemscope itemtype="http://schema.org/Article"

itemprop="headline"

itemprop="text"

itemprop="datePublished"

itemprop="author"

itemprop="articleSection"

Комментарии (functions.php)

itemprop="comment" itemscope itemtype="http://schema.org/UserComments"

itemprop="creator"

itemprop="commentText"

itemprop="commentTime"

Страница (page.php)

itemscope itemtype="http://schema.org/Article"

itemprop="headline"

itemprop="text"

4. Выполнить повторный анализ микроразметки в сервисах Yandex и Google.

4a. Если предупреждений и ошибок нет - ок

4b. Если предупреждения и ошибки есть - исправляем

10 лет назад
nemidova
Инна 
59 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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