Отремонтировать парсер для InstantMaps

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки136 просмотров

Есть сайт на InstantCMS, стоит компонент InstantMaps - что то типа каталога предприятий, стоит парсер, но он не парсит - нужно разобраться в чём дело и отремонтировать

10 лет назад
aledoroff
Илья 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tpavelv
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Вычислили причину и устранили, приятное сотрудничество и полная адекватность
Нормальная постановка задачи, все время на связи. Оговоренная оплата. Все в порядке, рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

tpavelv
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад