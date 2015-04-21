Обращайтесь, будем работать !
отзывы и работы можно посмотреть здесь
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
WordPress
Поставил каптчи на сложные формы заявок на сайте. Рекомендую.
Ответный отзыв
Понятная задача, на связи, оплата согласованная. Рекомндую.
$6
10 баллов
8 лет назад
WooCommerceWordPress
Все быстро и классно!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен, все отлично
$10
10 баллов
10 лет назад
Вычислили причину и устранили, приятное сотрудничество и полная адекватность
Ответный отзыв
Нормальная постановка задачи, все время на связи. Оговоренная оплата. Все в порядке, рекомендую к сотрудничеству
$3
10 баллов
10 лет назад
WordPress
Павел сделал работу быстро и профессионально. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Нормальная постановка задачи, ответил на вопросы, все время на связи. Оговоренная оплата.
Веб-программирование
3 отзыва
от $10
от 3 дней
#702