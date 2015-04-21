tpavelv

Павел tpavelv

 
52 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Обращайтесь, будем работать !

отзывы и работы можно посмотреть здесь 

Отзывы заказчиков

mukhacheff
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Поставить каптчу на все формы заявок на сайте (Wordpress)
WordPress
Поставил каптчи на сложные формы заявок на сайте. Рекомендую.
Понятная задача, на связи, оплата согласованная. Рекомндую.
Ответный отзыв
alextrofimov
Александр 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$6
10 баллов
8 лет назад
WP LearnPress - знак рубля
WooCommerceWordPress
Все быстро и классно!
Сотрудничеством доволен, все отлично
Ответный отзыв
aledoroff
Илья 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Отремонтировать парсер для InstantMaps
Вычислили причину и устранили, приятное сотрудничество и полная адекватность
Нормальная постановка задачи, все время на связи. Оговоренная оплата. Все в порядке, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Vikrupnov
Виктор 
41 год
15 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Настроить парсер Datacol
WordPress
Павел сделал работу быстро и профессионально. Сотрудничеством доволен.
Нормальная постановка задачи, ответил на вопросы, все время на связи. Оговоренная оплата.
Ответный отзыв
Веб-программирование
3 отзыва
от $10
от 3 дней
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