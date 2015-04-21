Нужно сделать! 1)Добавить возможность создавать подкатегории к категориям,(сделать что бы в шаблоне все это работало!) 2)Адаптировать шаблон стандартный кривой! 3)Сделать так что бы после оплаты рядом ...
Настроить парсер Datacol
Имеется Datacol 5.54.
Нужно настроить разовый парсинг в файл постов из блогов (вордпресс), указанных во вложении. Грубо говоря, нужно спарсить посты с заголовками в файл. Без картинок. Один блог - один файл.
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