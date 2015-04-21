Настроить парсер Datacol

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Завершен1 заявка123 просмотра

Имеется Datacol 5.54.

Нужно настроить разовый парсинг в файл постов из блогов (вордпресс), указанных во вложении. Грубо говоря, нужно спарсить посты с заголовками в файл. Без картинок. Один блог - один файл.

WordPress
10 лет назад
Vikrupnov
Виктор 
41 год
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

tpavelv
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$3
1 день
Павел сделал работу быстро и профессионально. Сотрудничеством доволен.
Нормальная постановка задачи, ответил на вопросы, все время на связи. Оговоренная оплата.

Заявки фрилансеров

tpavelv
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад

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