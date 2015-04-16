Торговая площадка Steam (Доработка)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка101 просмотр

Нужен человек способный поддерживать и дорабатывать (или доработать одноразово) проект написанный на javascriptcoffescript, платформа meteor

Сайт связанный со Steam api, посвящен покупке-продаже внутриигровых вещей. Большая часть работы уже выполнена, от вас требуется доработка и оптимизация.

Цена договорная.

10 лет назад
f00rZ
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров