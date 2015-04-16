Доработки по сайту недвижимости (drupal)

Приветствую.

Есть сайт объявлений по недвижимости nedv.dialogpress.ru на drupal 6.

Нужно:

1. Доработать внешний вид и порядок полей в блоке "Найти недвижимость".

2. В том же блоке сделать всплывающие поисковые подсказки, когда пользователь начинает набирать что-то в строке поиска.

3. Сделать механизм "Задать вопрос продавцу" как здесь:

http://avto.dialogpress.ru/advert/toyota-land-cruiser-prado_1778

Дальнейший разговор будет ТОЛЬКО с тем, кто назовёт стоимость и сроки.