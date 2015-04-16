Доработка фильтра Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка91 просмотр

Необходимо настроить фильтрацию по характеристикам торговых предложений (данные приходят из 1с).

10 лет назад
Axxx
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров