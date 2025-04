Корректировка плагина wordpress, при выгрузке xml-файла

Создаю партнерский интернет-магазин на основе предоставляемой ими выгрузки XML, использую Wordpress и плагины Woocommerce и Wp-all-import.

Проблема состоит в импорте категорий.

Оффер предоставляет XML с ID категорий, а собственно сами названия категорий описаны в самом начале этого файла в отдельном блоке, это выглядит так:

ЗОО товары

Товары для собак

Товары для кошек

Товары для грызунов

Товары для рыб

Товары для птиц

Гигиена и косметика для собак

Соответственно при выгрузке товаров названия категорий – это их ID:

1413

И вместо названий категорий на сайте посетители видят только цифры.

Вручную переименовывать более 100 категорий с categoryID на categoryName при каждом обновлении (2 раза в неделю) XML – абсолютно не вариант.

Сами разработчики плагина Wp-all-import.предоставляют для решения этой проблемы такой вариант решения:

You can create your own custom php function in functions.php file of your theme, and use it where you need in this way:

[your_function_name(parameters or xpath)]

for example:

function place_products_to_categories($categoryID,$category Name){

if($categoryID == 372){

echo $name;

}

}

and this is how to use it: for categories field [place_products_to_categories(id for your category,name for your category)]

Но я с php не дружу и не могу понять, как это реализовать на сайте. Кто может, помогите за вознаграждение!

Либо какой-то другой вариант решения этой проблемы предложите.