СРОЧНО! Необходимо сделать клиентское мобильное приложение на IOS и андроид для заказа такси - аналог Яндекс.Такси. Приложение нужно подружить с ПО, которое мы сейчас используем (АСУ "Городское такси"). Обязательно должна быть возможность ...
Корректировка плагина wordpress, при выгрузке xml-файла
Создаю партнерский интернет-магазин на основе предоставляемой ими выгрузки XML, использую Wordpress и плагины Woocommerce и Wp-all-import.
Проблема состоит в импорте категорий.
Оффер предоставляет XML с ID категорий, а собственно сами названия категорий описаны в самом начале этого файла в отдельном блоке, это выглядит так:
ЗОО товары
Товары для собак
Товары для кошек
Товары для грызунов
Товары для рыб
Товары для птиц
Гигиена и косметика для собак
Соответственно при выгрузке товаров названия категорий – это их ID:
1413
И вместо названий категорий на сайте посетители видят только цифры.
Вручную переименовывать более 100 категорий с categoryID на categoryName при каждом обновлении (2 раза в неделю) XML – абсолютно не вариант.
Сами разработчики плагина Wp-all-import.предоставляют для решения этой проблемы такой вариант решения:
You can create your own custom php function in functions.php file of your theme, and use it where you need in this way:
[your_function_name(parameters or xpath)]
for example:
function place_products_to_categories($categoryID,$category Name){
if($categoryID == 372){
echo $name;
}
}
and this is how to use it: for categories field [place_products_to_categories(id for your category,name for your category)]
Но я с php не дружу и не могу понять, как это реализовать на сайте. Кто может, помогите за вознаграждение!
Либо какой-то другой вариант решения этой проблемы предложите.
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