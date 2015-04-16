Необходимо проанализировать лог ошибок сайта.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки143 просмотра

Необходимо проанализировать лог ошибок сайта, и исправить их. Сайт на joomla 2.5.

Joomla
10 лет назад
Masterstl
Евгений 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
10 лет назад
$10
1 день
Сотрудничеством доволен, работа сделана быстро, без лишних вопросов, видно что человек разбирается, спасибо, рекомендую.
Все ок, оплата моментально. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
10 лет назад