Интернет Магазин. Движок Маженто.

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Закрыт3 заявки103 просмотра

Необходимо в интернет магазине на Маженто сделать такую функцию сквозную – "выделениие ошибок и уведомить об этом администрацию сайта".

10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров