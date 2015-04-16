Сервис по выгрузке ТОП-10-30 из выдачи Яндекс, Google

Нужно сделать сервис, который позволит по определенным запросам выдергивать URL сайтов которые находятся в ТОП-10-30 выдачи Яндекс, Google.

Пример работы такого сервиса – http://arsenkin.ru/tools/check-top/

Отличие: в выборе ПС, и в выборе количества необходимого ТОП.

ID регионов в Яндексе можно посмотреть тут http://search.yaca.yandex.ru/geo.c2n

Для более удобного выбора региона добавить возможность поиска региона в списке путем написания региона в поле. При написании выходят подсказки. (см. скриншот).

Интересует цена и сроки. Можно цену с поисковой строкой региона, и просто выбором региона из выпадающего списка.

Пишите пожалуйста цену и сроки в предложении сразу.