Создать скрипты с оплатой за просмотры

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Закрыт2 заявки123 просмотра

Здравствуйте, нужно создать скрипты с оплатой за просмотры

Скрипт сервиса коротких ссылок с оплатой. Пример: http://coroche.ru/

Скрипт фото видео хостинга с оплатой за переходы. Пример http://cashtube.ru/

+ добавить на сайт скрипт фото хостинга с оплатой за переходы FHM 2.5 http://vk.cc/3GAqoc (покупка скрипта за мой счет)

Добавить это все на один сайт.

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10 лет назад
rezak63
Арсен 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров