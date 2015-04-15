Настройка почтовой подписки и рассылки

Есть сайт на yii фреймворке

http://www.new-offers.info

Там есть система подписки на почтовую рассылку, задача в следующем

рассылка акций через отдельный VPS

В админке сайта нужно сделать

с выводом статистики

общее число подписчиков которые не проходили регистрацию, а подписались на рассылку тут http://www.new-offers.info/user/subscription

общее количество отправленных имейлов

общее количество отписавшихся от рассылки

добавить в админку возможность

добавить подписчиков файлом с имейлами и выбрать страну куда их добавить

город по умолчанию будет столица этой страны

(при загрузке если в базе уже есть эти имейлы повторно они загружаться не должны и не правильные имейлы тоже загружаться не должны)

с выводом статистики сколько всего имейлов в базе

по странам

пишите вашу цену и строки