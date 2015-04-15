Создание корпоративного сайта на друпале на базе готового дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок139 просмотров

Нужно сверстать и запрограммировать несложный корпоративный сайт.

Страницы сайта:

1. Главная

2. MBAStart (формат LandingPage)

3. MiniMBA (формат LandingPage)

4. MBAGlobal (формат LandingPage)

5. Бизнес курсы (формат Landing Page)

- Бизнес курс (статика)

6. Корпоративное обучение формат (Landing Page)

7. Стажировка в Европе (статика)

8. Про нас (статика)

9. Новости (статика с пагинацией)

- Новость (статика с пагинацией)

- Бизнес-практика статика с пагинацией

10. Контакты (статика)

11. Форма заявки

12. Thank You Page

Примеры дизайна нескольких страниц в приложении.

Укажите, когда будете оставлять заявку на реализацию сайта, стоимость и сроки.

Просьба оставлять заявки только специалистам, с опытом реализации как минимум 4х сайтов "с нуля".

Обязательным условием является использование CMS Drupal.

В админке нужно будет настроить корректное редактирование содержимого сайта для двух локализаций(рус/укр).

Drupal
10 лет назад
Hotcom
43 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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