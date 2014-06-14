Сайт сделан на Битриксе! Имеется сейчас страница http://www.voyagespa.kiev.ua/order/ Нужно переделать форму заявки чтобы клиенты переходя с лендингов на неё не убегали в страхе. Модульная сетка формы заказа приложена, дизайн будет наш. Функционально, должно всё происходить следующим образом: 1. Посетитель ...