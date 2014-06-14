Нужно сверстать и запрограммировать несложный корпоративный сайт. Страницы сайта: 1. Главная 2. MBAStart (формат LandingPage) 3. MiniMBA (формат LandingPage) 4. MBAGlobal (формат LandingPage) 5. Бизнес курсы (формат Landing Page) - Бизнес курс (статика) 6. Корпоративное обучение формат (Landing Page) 7. Стажировка в Европе ...
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Самописный cайт http://www.eurofakel.com.ua/ Требуются доработки: 1. Поиск по артикулу 2. Добавить артикул в описание перед ценой(т.е. когда открывается большая картинка нет на ней артикула) 3. Сменить значок $ на грн 4. Добавить возможность выбора из админ. панели - "показывать/не показывать цены ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт http://voyagespa.kiev.ua/ Нужна выплывающая при нажатии на закладку форма "Спросите у нас" для сбора заявок и вопросов. Эскиз формы приложен к задаче. На форме возможны два основных сценария: 1. Заполнены поля(все обязательные) и нажимается кнопка "отправить". После чего, содержимое ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть сайт http://osteopatia.in.ua/ на нём нужно разместить форму заказа (в правой колонке сверху над фотографией). Так же нужно подготовить форму заказа для размещения в теле статической страницы типа http://osteopatia.in.ua/programma-obucheniya.html При заполнении полей формы(имя, мыло, телефон) и ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт сделан на Битриксе! Имеется сейчас страница http://www.voyagespa.kiev.ua/order/ Нужно переделать форму заявки чтобы клиенты переходя с лендингов на неё не убегали в страхе. Модульная сетка формы заказа приложена, дизайн будет наш. Функционально, должно всё происходить следующим образом: 1. Посетитель ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт9 лет назад
Для самописного сайта http://zahist24.com.ua/ нужно сверстать и запрограммировать на базе подготовленного дизайна страницу F.A.Q. Дизайн и функциональность будут подобно http://kriolorika.com.ua/questions(предоставится позже). Скриншот админки во вложении.HTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
В новом сайте(LandingPage) на Drupal требуется донастроить отображение в браузерах на основе IOS. На текущий момент имеются такие лажи: - не отображается полностью шапка сайта(большое изображение гребцов): - нет текста над центральным банером "Производитель...." - малый баннер (отображающийся сверху ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть самописный сайт http://dcszop.gov.ua/ Уже 4 раза подряд вычищает наш программист его и всё равно через 3-4 недели появляется опять вирус. Пароли на админку, фтп, БД менялись и были доступны одному человеку, но всё равно ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен специалист для программирования и вёрстки посадочной страницы на друпале. Приветствуются специалисты из Украины. Идеальным будет вариант долгосрочного сотрудничества. Во вложении предварительный дизайн, подробности при переписке. Предлагайте стоимость работы и Ваши затраты по времени.HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
Для удалённой работы в интернет-агентство полного цикла требуется программист/верстальщик с опытом программирования PHP не менее 1,5 года. Основные требования: • Фреймворки - Codeignater, Kohana, YII • CMS - MODx, Drupal, Joomla! • Опыт и знание вёрстки CSS3, HTML5 Схема и размер ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад