Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
8 лет назад
Сергей просто молодец! Все четко и без лишних вопросов - так держать!
Ответный отзыв
Рекомендую работу. Четкая задача, своевременная оплата
$50
10 баллов
9 лет назад
Сергей, спасибо! Все сделано четко и в оговоренные сроки. Приятно с вами работать!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую работу с Евгением
$260
10 баллов
9 лет назад
Очень советую - граммотный специалист и все в срок.
Ответный отзыв
хороший заказчик. четко поставленная задача. своевременная оплата. рекомендую работу
$4
10 баллов
9 лет назад
управился за 15 минут! респект!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи. Моментальная оплата. Рекомендую работу
$15
10 баллов
9 лет назад
55 минут, решено 2 глобальных задачи. Удобно было оплатить рублями. Быстро и профессионально! Спасибо
Ответный отзыв
Четко поставленная задача. Моментальная оплата работы. Рекомендую.
Веб-программирование
11 отзывов
$10/час
#327
Системы управления (CMS)
4 отзыва
$10/час
от $300от 5 дней
#252
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
#411