sergseriy

Сергей sergseriy

 
30 летПольша/Познань
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Христенко Сергей - разработка/доработка сайтов
Портфолио
Отзывы заказчиков
zenja
35 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Сделать страницу по готовому шаблону
Сергей просто молодец! Все четко и без лишних вопросов - так держать!
Рекомендую работу. Четкая задача, своевременная оплата
Ответный отзыв
Kallibanno
Евгений 
45 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Внести изменения в сайте на 1С Битрикс согласно ТЗ
Сергей, спасибо! Все сделано четко и в оговоренные сроки. Приятно с вами работать!
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую работу с Евгением
Ответный отзыв
nikitos001
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$260
10 баллов
9 лет назад
Сделать сайт по тз
Очень советую - граммотный специалист и все в срок.
хороший заказчик. четко поставленная задача. своевременная оплата. рекомендую работу
Ответный отзыв
antvolt
Антон 
37 летФинляндия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$4
10 баллов
9 лет назад
Переделать вывод товаров вместо 10 по 30 на 1с битрикс магазине
управился за 15 минут! респект!
Четкая постановка задачи. Моментальная оплата. Рекомендую работу
Ответный отзыв
antvolt
Антон 
37 летФинляндия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Настройка Робокассы на сайте под управлением 1С Bitrix
55 минут, решено 2 глобальных задачи. Удобно было оплатить рублями. Быстро и профессионально! Спасибо
Четко поставленная задача. Моментальная оплата работы. Рекомендую.
Ответный отзыв
Веб-программирование
11 отзывов
$10/час
#327
Системы управления (CMS)
4 отзыва
$10/час
от $300от 5 дней
#252
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
#411