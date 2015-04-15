Vbulletin или xenoforo

$270
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки144 просмотра

для работы по xenoforo (форумный движок)

хочу найти именно те кто в теме, это займет немного времени и моих сил.

работы по списку тз, адекватно оплате.

оплата яндекс, или вм. Часть в процессе, часть по факту.

10 лет назад
alexvidin23
Видин 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов

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