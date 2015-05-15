MikroTik (6.2х): Написание скрипта проверки валидности

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Требуется скрипт с гарантированным окончанием (остановом), который будет циклично запускаться встроенным шедаллером.

Скрипт должен делать обход SimpleQueues и удалять записи, где в поле Target нет данных.

Есть ещё дополнительная задача за отдельные деньги.

10 лет назад
Eugene_Loo
Евений 
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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