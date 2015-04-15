Требуется разработка базы доноров на Symphony 2 (CMS Sonata Project)

Требуется опытный программист для разработки функционала базы доноров.

Аналогично http://eggdonorideas.com/en/donors/id158/

Дизайн будет свой. Сверстать (около 5 страниц, при этом на сайте уже есть стилистика, возможно, будут правки просто)

Выполнить качественный программинг. Подробное ТЗ отправлю при общении.

Только с опытом. Админка написана на основе Sonata.

Начать необходимо будет где-то через неделю.