Скрипт новостного агрегатора

Нужен исполнитель для создания скрипта новостного агрегатора на базе одной из популярных CMS

Требования к скрипту:

1. Парсинг коротких новостей из RSS

2. Сортировка новостей по датам, популярности, категориям, регионам, изданиям.

3. Возможность выбора для чтения тех новостей и категорий, которые выбирает пользователь.

4. Функция отложенных новостей, коллекция.

5. Поиск и добавление своих rss

6. Живой поиск по новостям.

7. Живая новостная лента

8. Рейтинг изданий

9. Перенос существующего сайта на новый

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