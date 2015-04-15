Требуется специалист для создания и внедрения приложения (онлайн магазин, занимающийся продажей fashion jewellery) для Apple Store
Скрипт новостного агрегатора
Нужен исполнитель для создания скрипта новостного агрегатора на базе одной из популярных CMS
Требования к скрипту:
1. Парсинг коротких новостей из RSS
2. Сортировка новостей по датам, популярности, категориям, регионам, изданиям.
3. Возможность выбора для чтения тех новостей и категорий, которые выбирает пользователь.
4. Функция отложенных новостей, коллекция.
5. Поиск и добавление своих rss
6. Живой поиск по новостям.
7. Живая новостная лента
8. Рейтинг изданий
9. Перенос существующего сайта на новый
Также рассмотрю разработку под ключ с созданием дизайна. Выслушаю ваши предложения с указанием цены
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