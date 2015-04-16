Shop-Script v.302 Добавить выгрузку на Mail-торг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок99 просмотров

Нужно добавить возможность выгрузки отдельного файла формата YML (по принципу выгрузки в Яндекс.директ.)

С возможностью создания специальной цены на товар, которая будет выгружаться только в Mail.торг.

Что нужно, для четкого определения сроков и стоимости?

10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров