Добрый день! Ищем талантливого программиста для завершения проекта. На данный момент располагаем подробным ТЗ, дизайном и сверстанными страницами. Из cms рассматриваем Opencart или ModX. Обсуждение ...
Сайт на DLE + MediaWiki, phpBB
Руслан, добрый день,
ищем разработчика для создания сайта.
Задача 1-го этапа:
установить и первично настроить CMS DLE + MediaWiki, phpBB (форумный движок можно другой, на ваше усмотрение),
и сделать сквозную авторизацию - пользователь регистрируется в DLE, далее аккаунт автоматически дублируется (и в дальнейшем синхронизируется при изменениях) в MediaWiki и phpBB.
Вижу, что вы делали аналогичную задачу http://www.weblancer.net/projects/614755.html
и сайт http://novikov.com.ua/ вызывает доверие, поэтому решил обратиться к Вам.
Если успешно сработаем - в дальнейшем, разумеется тоже будем сотрудничать по поддержке и продвижению сайта.
Возметесь? Сроки, цены?
С уважением,
Данил
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