Сайт на DLE + MediaWiki, phpBB

Руслан, добрый день,

ищем разработчика для создания сайта.

Задача 1-го этапа:

установить и первично настроить CMS DLE + MediaWiki, phpBB (форумный движок можно другой, на ваше усмотрение),

и сделать сквозную авторизацию - пользователь регистрируется в DLE, далее аккаунт автоматически дублируется (и в дальнейшем синхронизируется при изменениях) в MediaWiki и phpBB.

Вижу, что вы делали аналогичную задачу http://www.weblancer.net/projects/614755.html

и сайт http://novikov.com.ua/ вызывает доверие, поэтому решил обратиться к Вам.

Если успешно сработаем - в дальнейшем, разумеется тоже будем сотрудничать по поддержке и продвижению сайта.

Возметесь? Сроки, цены?

С уважением,

Данил