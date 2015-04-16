СРОЧНО! Необходимо сделать клиентское мобильное приложение на IOS и андроид для заказа такси - аналог Яндекс.Такси. Приложение нужно подружить с ПО, которое мы сейчас используем (АСУ "Городское такси"). Обязательно должна быть возможность ...
Дописать админ часть компонента joomla 2.5
сделать кнопку удаления заказа (родная джумловская)
менять стаусы. если статус 111 или 400, то отправлять на почту письмо "статус изменен №"
Добавить еще один столбец, где менеджер может вводить дату (выводить кадлендарик стандартый) рядом кнопочка сохранить (дискетка) , при клиеке на котороую данные сохраняются
*все делается в таблице, внутрь заказа не нужно проваливаться
Цена? сроки?
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