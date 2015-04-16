Дописать админ часть компонента joomla 2.5

сделать кнопку удаления заказа (родная джумловская)

менять стаусы. если статус 111 или 400, то отправлять на почту письмо "статус изменен №"

Добавить еще один столбец, где менеджер может вводить дату (выводить кадлендарик стандартый) рядом кнопочка сохранить (дискетка) , при клиеке на котороую данные сохраняются

*все делается в таблице, внутрь заказа не нужно проваливаться

Цена? сроки?