Разегистрировались по партнерке на ozon.ru и теперь на сайта dle 10.0 нужно организовать продажу двд с фильмами с сайта ozon.ru типа как на kinopoiske.ru http://www.kinopoisk.ru/film/263531/buy/ , тоесть у каждого фильма должна быть кнопка купить и ...
Установить рамблер касса
нужно на сайте dle 10.0 у фильмов установить кнопки "купить билет" от рамблер кассы, типа как у кинопоиска http://www.kinopoisk.ru/film/754481/, тоесть если у фильма в базе идет показ в конотеатрах, то должна автоматическо появляться кнопка купить билет от рамблер кассы ( работы с api-рамблер кассы )
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