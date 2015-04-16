Установить рамблер касса

нужно на сайте dle 10.0 у фильмов установить кнопки "купить билет" от рамблер кассы, типа как у кинопоиска http://www.kinopoisk.ru/film/754481/, тоесть если у фильма в базе идет показ в конотеатрах, то должна автоматическо появляться кнопка купить билет от рамблер кассы ( работы с api-рамблер кассы )