Установить рамблер касса

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Закрыт1 заявка115 просмотров

нужно на сайте dle 10.0 у фильмов установить кнопки "купить билет" от рамблер кассы, типа как у кинопоиска http://www.kinopoisk.ru/film/754481/, тоесть если у фильма в базе идет показ в конотеатрах, то должна автоматическо появляться кнопка купить билет от рамблер кассы ( работы с api-рамблер кассы )

DLE
10 лет назад
-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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