Переделать флеш на js

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки107 просмотров

Есть такая флешка http://promenada.in.ua/prodazha/

Нужно сделать что то подобное на js кросбраузерное по возможности.

Предлагайте цену.

JavaScript
10 лет назад
vooovka
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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