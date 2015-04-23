Правка модулей и добавление модуля OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки123 просмотра

Предпочтения без предоплаты!!!

задача номер 1

Есть импорт експорт http://prntscr.com/6uf8ue такие поля как (_EAN_,_JAN_,_ISBN_,_MPN_,_UPC_) данные поля использую для информации таике как телефон поставщика, цена диллер, цена РРЦ и другие , выгружаю эти данные в csv*

После чего я хочу видить данные на сайте под логином админа в данном месте, вижу только я админ хочу видить ниже данные http://prntscr.com/6uf9sc при чем я могу включать и выключать поля которые выводить (если цена не выростит по работе)

Задача номер 2

Есть товар http://prntscr.com/6ufafn при условии количество (больше нуля) и статус товара (Есть в наличии), + сделать эти 2 строчки тут же http://prntscr.com/6ufb0q

Если товар "есть" хочу так http://prntscr.com/6ufcaq

Если товара "нет" хочу так http://prntscr.com/6ufd68 и чтоб при нажатии на кнопку нет в наличии просто заходила в карточку товара

Opencart
10 лет назад
bishopik
Руслан 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

VISMUT2401
Олег 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$15
1 день
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VISMUT2401
Олег 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад