Расширение для Google Chrome, которое бы на форуме сайта www.etsy.com по заданным темам ставило бы лайки и кликало бы по ссылкам в заданных темах на форуме по заданным правилам.

Должно быть одно расширение, смесь:

https://chrome.google.com/webstore/detail/etsy-clickathons/lenbalkolcmmgpoiegdplhkfjljaiiag

https://chrome.google.com/webstore/detail/etsy-unfav-fav/mibldfepmchoiladoannfblpilcphclh?hl=ru

https://chrome.google.com/webstore/detail/etsy-hearts-counter/hbdfbbcfmphecnafcibfgnjbnfhfimng?hl=ru

Логика: утром задаются темы для лайков и темы для кликов и расширение в автоматическом режиме делает 300 лайков в час (только тех товаров, которые не были лайкнуты сегодня) и неограниченное количество кликов (открывая по 10 страниц за 1 раз, а через 20 секунд закрывая их).