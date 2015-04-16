Приветствую. Есть сайт объявлений по недвижимости nedv.dialogpress.ru на drupal 6. Нужно: 1. Доработать внешний вид и порядок полей в блоке "Найти недвижимость". 2. В том же блоке сделать всплывающие поисковые подсказки, ...
Расширение для Google Chrome
Расширение для Google Chrome, которое бы на форуме сайта www.etsy.com по заданным темам ставило бы лайки и кликало бы по ссылкам в заданных темах на форуме по заданным правилам.
Должно быть одно расширение, смесь:
https://chrome.google.com/webstore/detail/etsy-clickathons/lenbalkolcmmgpoiegdplhkfjljaiiag
https://chrome.google.com/webstore/detail/etsy-unfav-fav/mibldfepmchoiladoannfblpilcphclh?hl=ru
https://chrome.google.com/webstore/detail/etsy-hearts-counter/hbdfbbcfmphecnafcibfgnjbnfhfimng?hl=ru
Логика: утром задаются темы для лайков и темы для кликов и расширение в автоматическом режиме делает 300 лайков в час (только тех товаров, которые не были лайкнуты сегодня) и неограниченное количество кликов (открывая по 10 страниц за 1 раз, а через 20 секунд закрывая их).
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