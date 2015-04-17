Доработка меню джумла

Нужен сайт интернет-проекта агрегатора. Чтобы было понятно - аналог доставка еды из ресторанов похожий по функционалу. Ищу программиста только на CMS 1С Битрикс, другие движки и самописки не рассматриваю (не тратьте время, у меня ...