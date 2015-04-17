Доработка меню джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок85 просмотров

Нужно сделать возможность вставки фотографий в всплывающее меню на сайте.

Так же нужно доработать данное меню в каталоге.

Нужно доработать меню.

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Joomla
10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров