Аналог сайта

Нужен сделать аналог http://www.turbotext.ru на известном PHP фреймворке.

ТЗ это и есть весь сайт, заменен будет только дизайн ну и немного переделан некоторый функционал + сделать админку.

В будущем так же нужно будет поддерживать проект за мою плату.

Скидывайте сюда сразу свой скайп для связи.