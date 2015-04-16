Аналог сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок160 просмотров

Нужен сделать аналог http://www.turbotext.ru на известном PHP фреймворке.

ТЗ это и есть весь сайт, заменен будет только дизайн ну и немного переделан некоторый функционал + сделать админку.

В будущем так же нужно будет поддерживать проект за мою плату.

Скидывайте сюда сразу свой скайп для связи.

PHP
10 лет назад
700
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров