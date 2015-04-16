Расширение для Google Chrome, которое бы на форуме сайта www.etsy.com по заданным темам ставило бы лайки и кликало бы по ссылкам в заданных темах на форуме по заданным правилам. Должно быть одно ...
Аналог сайта
Нужен сделать аналог http://www.turbotext.ru на известном PHP фреймворке.
ТЗ это и есть весь сайт, заменен будет только дизайн ну и немного переделан некоторый функционал + сделать админку.
В будущем так же нужно будет поддерживать проект за мою плату.
Скидывайте сюда сразу свой скайп для связи.
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