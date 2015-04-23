Прикрутить антикапчу к сервису

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Закрыт4 заявки139 просмотров

Необходимо на PHP прикрутить антикапчу к сервису, а именно реализовать считывание капчи Инстаграма, для преобразования в формат base64 и последующей отправки на сервис Antigate.com или ему подобных. Ссылка на сервис: www.gramula.ru

PHP
10 лет назад
zabugorka
30 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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