Скрипт всплывающего сообщения на сайте

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Закрыт4 заявки149 просмотров

Здравствуйте Надо написать скриптик всплывающего сообщения. Типа для удобства можете скачать тото и кнопка скачать и отмена. Если человек жмет отмена то поподает на сайт, если скачать то скачивает приложение.

10 лет назад
ultrabait
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров