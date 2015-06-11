Необходимо провести публикацию товаров в соответствующий аккаунт Google+ при публикации товара на сайте Механика: Пользователь публикует товар на сайте – на 4 языках (Для примера: португальский, французкий, испанский, английский). Имеется ввиду, ...
Верстка дизайна и модернизация движка
1. Страница лендинга
а. Верстка
2. Страница главной
а. Верстка
б. Создание сборок (редактирование в админке)
в. Категории "new" "популярное" (автоматический подбор)
с. Вставка поиска
3. Страница Сериала
а. Верска
б. Кнопки получать уведомления и статус new (автоматически)
в. Рейтинг (автоматически)
г. IMDB и кинопоиск (админка)
д. Пикибук (админка)
ж. Кнопка пожаловаться (админка)
з. Призы (админка)
е. Статус New, (автоматически) Бесплатно, (админка) Скоро, (админка) Пикибук, (админка) Просмотрено, (автоматически) Субтитры (автоматически)
4. Страница Профиля
а. Вкладка профиль - уровень, призы, история. (автоматически)
б. Вкладка словарь - словарь, наборы
в. Вкладка настройки - уведомления, рассылка (админка)
5. Страницы Тариф
а.Верска
б. Барабан, скидка (админка)
6. Страница FAQ, Блог
а. Верска
б. Создание поста в админке. (админка)
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