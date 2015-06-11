Верстка дизайна и модернизация движка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки177 просмотров

1. Страница лендинга

а. Верстка

2. Страница главной

а. Верстка

б. Создание сборок (редактирование в админке)

в. Категории "new" "популярное" (автоматический подбор)

с. Вставка поиска

3. Страница Сериала

а. Верска

б. Кнопки получать уведомления и статус new (автоматически)

в. Рейтинг (автоматически)

г. IMDB и кинопоиск (админка)

д. Пикибук (админка)

ж. Кнопка пожаловаться (админка)

з. Призы (админка)

е. Статус New, (автоматически) Бесплатно, (админка) Скоро, (админка) Пикибук, (админка) Просмотрено, (автоматически) Субтитры (автоматически)

4. Страница Профиля

а. Вкладка профиль - уровень, призы, история. (автоматически)

б. Вкладка словарь - словарь, наборы

в. Вкладка настройки - уведомления, рассылка (админка)

5. Страницы Тариф

а.Верска

б. Барабан, скидка (админка)

6. Страница FAQ, Блог

а. Верска

б. Создание поста в админке. (админка)

10 лет назад
arrowstr
Алишер 
32 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Dimogen
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$100
20 дней
Отличная работа! Внимательный и грамотный подход к делу - сильная сторона Дмитрия отличающая его от большинства. Сотрудничаем уже на постоянной основе.
Очень доволен работой с данным заказчиком. Оплата в срок. Четкое ТЗ. Приятен в общении. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Dimogen
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад