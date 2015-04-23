Wordpress доработка

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка133 просмотра

Нужно изменить сетку отображения постов в теме на responsive тему с AJAX подгрузкой (из другой готовой темы, которую предоставлю) и изменить настройки сайта на более "резиновые". Плюс добавить несколько ссылок.

AJAXWordPress
10 лет назад
ravidas
Алекс 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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