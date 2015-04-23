Просмотр объектов и их позиционирование на карте в пределах обозначенных контуров и различных секторов внутри этих контуров. Полное ТЗ здесь https://docs.google.com/document/d/1Yw91030UE9dAtWH81Ld-U3U245X9a66f6fspE1NFwWs/edit?usp=sharing Обязательно указывать сроки и стоимость. Без стоимости удаляю. ...
Написать простой скрипт мультилендинга
Интересует скрипт как на видео
Там еще про систему покупки контактов рассказывается - этот модуль мне не нужен, только мультилендинг с отправкой заявок на почту и указанием по какому запросу и на какую страницу пришла заявка
Заявки фрилансеров
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