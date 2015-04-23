Требуется доработать модуль опроса в самописном скрипте

Имеется сайт на самописном скрипте php+mysql. В нем есть модуль опроса, который иногда пользователи накручивают. Требуется:

1. С 1 IP можно голосовать 1 раз

2. С 1 устройства можно голосовать 1 раз (может МАС-адрес использовать?)

3. Если используется прокси, то не выводить опрос

Прошу дать заявки исполнителям, кто готов сразу взяться за работу.