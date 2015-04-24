Бот для отложенного постинга в Instagram

сть необходимость сделать приложение для отложенного постинга в инстаграм совместно с backend разработчиком.

Все фильтры и прочие подобные вещи будут реализованы на сервере, от исполнителя нужен только сам бот, работающий с мобильным приложением и апи нашего сервера.

ТЗ сейчас в наличии нет, но оно обязательно будет после обсуждения работы с исполнителем.

В ответе желательно писать стоимость часа работы, если она не указана у вас в профиле.