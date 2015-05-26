сть необходимость сделать приложение для отложенного постинга в инстаграм совместно с backend разработчиком. Все фильтры и прочие подобные вещи будут реализованы на сервере, от исполнителя нужен только сам бот, работающий с мобильным приложением ...
Разработка текстового чата
Добрый день.
Мне нужен хороший, опытный и надёжный программист для разработки чата используя Node.JS + sockets. Требуется отличное знание JavaScript, HTML, CSS, Node.JS. Другие языки не предлагать.
Макет самого чата готов в виде примера, писал сам (HTML, CSS). Нужно просто написать серверный код обработчик, чтобы привести чат в действие. Чтобы чат работал.
Чат должен быть без регистрации, при поиске вводятся всего три параметра о себе и о желаемом собеседникеч: пол/возраст/геолокация. Чат анонимный. Никаких других полей не будет.
Нужна реализация такого чата. Быстрого, мощного, безопасного. Чат текстовый, текстовое общение. Никаких видео/аудио чатов не нужно.
Куплю VDS/VPS после консультации с программистом для размещения чата на хостинге.
Я хочу серьёзно раскрутить этот Чат.
Мне нужен опытный, надёжный программист-оптимист, который поможет мне разработать данный чат.
Мои условия:
— нужно сделать чётко, что Я прошу, не говорить, что это не прокатит и прочее
— нужно сделать функционирующий, продуманный, логичный чат, чтобы всё работало при любых вариациях
— быть всегда на связи
— показать мне свои подобные работы (чаты), предоставить портфолио
— оплачиваю работу только после того, как чат будет готов и будет полностью функционировать по моим требованиям, всё обговаривается и согласовывается со мной заранее
— оплачиваю безналом на банковскую карту, либо по Золотой Короне (требуется ксерокопия паспорта), либо оплачу наличными
— консультации и переписка будут вестись по Скайпу либо в ВКонтакте.
Нахожусь в Новосибирске.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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