Разработка текстового чата

Добрый день.

Мне нужен хороший, опытный и надёжный программист для разработки чата используя Node.JS + sockets. Требуется отличное знание JavaScript, HTML, CSS, Node.JS. Другие языки не предлагать.

Макет самого чата готов в виде примера, писал сам (HTML, CSS). Нужно просто написать серверный код обработчик, чтобы привести чат в действие. Чтобы чат работал.

Чат должен быть без регистрации, при поиске вводятся всего три параметра о себе и о желаемом собеседникеч: пол/возраст/геолокация. Чат анонимный. Никаких других полей не будет.

Нужна реализация такого чата. Быстрого, мощного, безопасного. Чат текстовый, текстовое общение. Никаких видео/аудио чатов не нужно.

Куплю VDS/VPS после консультации с программистом для размещения чата на хостинге.

Я хочу серьёзно раскрутить этот Чат.

Мне нужен опытный, надёжный программист-оптимист, который поможет мне разработать данный чат.

Мои условия:

— нужно сделать чётко, что Я прошу, не говорить, что это не прокатит и прочее

— нужно сделать функционирующий, продуманный, логичный чат, чтобы всё работало при любых вариациях

— быть всегда на связи

— показать мне свои подобные работы (чаты), предоставить портфолио

— оплачиваю работу только после того, как чат будет готов и будет полностью функционировать по моим требованиям, всё обговаривается и согласовывается со мной заранее

— оплачиваю безналом на банковскую карту, либо по Золотой Короне (требуется ксерокопия паспорта), либо оплачу наличными

— консультации и переписка будут вестись по Скайпу либо в ВКонтакте.

Нахожусь в Новосибирске.

Спасибо.