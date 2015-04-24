Настройка мобильной версии сайта

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Закрыт2 заявки123 просмотра

Нужен опытный исполнитель, хорошо знающий Wordpress для работы с установленной темой. Установка плагинов не устроила, необходимо все сделать вручную.

WordPress
10 лет назад
aleks-kypriy
Александр 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров