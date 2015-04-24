Выполнить сжатие и оптимизацию скриптов, стилей, страниц

Необходимо провести ряд работ по сжатию и переносу стилей и скриптов:

Включить сжатие, чтобы уменьшить объем передаваемых данных.

Удалить из верхней части страницы код JavaScript и CSS, блокирующий отображение

Количество блокирующих скриптов на странице: 15. Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 11. Они замедляют отображение контента.

Отложить загрузку скриптов вверху страницы, загружать их асинхронно, или встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML, или пернести вниз.

Оптимизировать работу CSS на 10 ресурсах

Сократить JavaScript

Сократить код JavaScript чтобы уменьшить их размер

Сократить CSS

Вообщем, говоря более доступным языком: js подключаются в head.., что блокирует отображение контента. Вынесьти их вниз. CSS в head - JS внизу body. Также сжать, css и js файлы, чтобы ускорить сайт. Движок от Могуты

В наличии уже оптимизированные ГА скрипты и стили, нужно установить.

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