Интеграция интернет магазина в один файл YML и 1c

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка122 просмотра

Ищу опытного исполнителя, который бы помог оптимизировать интернет магазин.А именно чтобы было удобно менять цены в одном файле. загружать и выгружать в 1с и Яндекс маркет YML

10 лет назад
autogen
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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