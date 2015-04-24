Создать рабочий прототип графика свечного анализа 1) Требуется формировать свечной график (4 цены - минимальная за период, максимальная, открытие и закрытие) - разных периодов 1-2-3-4-5-15-30-45-мин (потенциально, любых периодов) - как ...
Интеграция интернет магазина в один файл YML и 1c
Ищу опытного исполнителя, который бы помог оптимизировать интернет магазин.А именно чтобы было удобно менять цены в одном файле. загружать и выгружать в 1с и Яндекс маркет YML
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