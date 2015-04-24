СМС верификация номера телефона на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок144 просмотра

Необходимо интегрировать смс верификацию номера телефона на сайте при регистрации.

10 лет назад
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Максим 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров