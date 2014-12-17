fffgggm1

Максим fffgggm1

 
37 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
alex_antaschuck
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Создать обложку сайта для фейсбука и вконтакте
Работалось хорошо. Оперативно давал обратную связь по дизайну Прекрасное взаимосотрудничество
все отлично
Ответный отзыв
Allinchik
Алина 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Перевод сайта на английский
Максим - отличный заказчик, было приятно сотрудничать с вами! Надеюсь на дальнейшую работу.
все ок
Ответный отзыв