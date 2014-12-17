Необходимо создать мобильное приложение для сайта. Готова серверная часть и разработан макет. Нужна верстка и разработка самого приложения.
- Мобильные приложения6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создание ЛК с возможностью перевода средств между аккаунтами. + создание реферальной системы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать модуль для перевода средств между логинами в joomla.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо интегрировать смс верификацию номера телефона на сайте при регистрации.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать рерайт или перевод статьи с английского на русский. 2000 символов. Подобрать фото.Копирайтинг15 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написание внутривенной аналитики на завтра 14.04.2015 Порядок статьи 1.Фундаментальный обзор предстоящих экономических событий, анализ прошедших 2. График 3. Обзор каждой пары с графиком (график скриншот метатрейдера или любой другой программы) пары (Торгуется на данный момент на уровне … ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо написание внутридневной аналитики по парам EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY Порядок статьи 1.Фундаментальный обзор предстоящих экономических событий, анализ прошедших 2. График 3. Обзор каждой пары с графиком (график скриншот метатрейдера или любой другой программы) пары (Торгуется на данный момент ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создание логотипа и обложки для фейсбук. Пожалуйста, укажите в заявках самые короткие сроки работы и цены. Работа срочная. Это воскресенье вечер крайний срок.Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо доработать код или настроить плагин. При публикации с сайта (он на вордпресс) на фейсбук публикуется статья не с миниатюркой этой статьи а со случайной.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Создать обложку сайта для фейсбука и вконтакте. обложка в фейсбуке находится за фотографией. Обложка должна представлять ресурс познавательной тематики. Допустимые форматы: JPG, PNG, BMP, TIF или GIF.Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
необходимо перевести сайт на английский. Ссылку кину в личку.Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Создание сайта по продаже авиабилетов. Сайт будет работать по партнерской программе необходимо сделать дизайн и встроить код.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт9 лет назад