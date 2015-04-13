Финансовый аналитик

Необходимо написание внутридневной аналитики по парам EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY

Порядок статьи

1.Фундаментальный обзор предстоящих экономических событий, анализ прошедших

2. График

3. Обзор каждой пары с графиком (график скриншот метатрейдера или любой другой программы) пары (Торгуется на данный момент на уровне ... сопротивление на уровне ... поддержка на уровне ...)

Кто в курсе нет ничего сложного.

Работа постоянная.