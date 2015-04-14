Нужно выкладывать обьявления в авито о продаже наших товаров, делать каждый день. Предлагайте варианты нужен самый эффективный способ. Есть телефон 8800 но почему то в авито.товар выкладываем по прайсу фотки ищите сами, скидываете профиль в ...
Написать описание для сайта
Нужно написать 3 текста для сайта по сдаче и аренде жилья с описанием сайта.
1) Короткий текст на 250-300 символов для квартирантов с описанием того что сайт предлагает для них.
2) Короткий текст на 250-300 символов для владельцев жилья с коротким описанием что сайт предлагает для владельцев.
3) Текст на ~1000 символов с описанием сайта. Текст по заданным ключевым словам.
Ключевые слова для пункта 3:
Сдать, снять, аренда, квартир, домов, жилья, совместное проживание, поиск квартиры, удобно, без посредников.
Сайт еще не выпущен в мир, но доступна его тестовая версия (закрыта паролем). Вышлю все необходимые доступы (ссылку и пароль) в ЛС.
Короткое описание сайта:
Сайт некая платформа где владельцы жилья публикуют свои предложения по аренде, а люди заинтересованные в аренде рассматривают доступные варианты и дальше уже связываются через сайт с владельцем.
Формат результата: простой текстовый файл (*.txt).
Оплата внутри системы weblancer.net, возможна предоплата.
Оставляйте, пожалуйста, Ваши предложения и примерные сроки.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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