Написать описание для сайта

Нужно написать 3 текста для сайта по сдаче и аренде жилья с описанием сайта.

1) Короткий текст на 250-300 символов для квартирантов с описанием того что сайт предлагает для них.

2) Короткий текст на 250-300 символов для владельцев жилья с коротким описанием что сайт предлагает для владельцев.

3) Текст на ~1000 символов с описанием сайта. Текст по заданным ключевым словам.

Ключевые слова для пункта 3:

Сдать, снять, аренда, квартир, домов, жилья, совместное проживание, поиск квартиры, удобно, без посредников.

Сайт еще не выпущен в мир, но доступна его тестовая версия (закрыта паролем). Вышлю все необходимые доступы (ссылку и пароль) в ЛС.

Короткое описание сайта:

Сайт некая платформа где владельцы жилья публикуют свои предложения по аренде, а люди заинтересованные в аренде рассматривают доступные варианты и дальше уже связываются через сайт с владельцем.

Формат результата: простой текстовый файл (*.txt).

Оплата внутри системы weblancer.net, возможна предоплата.

Оставляйте, пожалуйста, Ваши предложения и примерные сроки.

Спасибо.