TheBuCeFaL

Денис TheBuCeFaL

 
32 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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Отзывы заказчиков
psychofactory
Станислав 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Связать form с php
Ужжжасно доволен результатом! То, что другие просто мямлили на словах - Денис сделал буквально за 5 минут и поняв задание с полуслова. Уже договорились о еще одном задании.
Было приятно работать со Станиславом, четкое ТЗ и мгновенная оплата. Спасибо !
Ответный отзыв
slavakim
38 летКиргизия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Подстановка selected
Работа выполнена идеально! Очень доволен работой и подходом.
Было приятно сотрудничать с Вячеславом ! Спасибо !
Ответный отзыв
Alex54321
Алекс 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Автоматическое получение ссылок с файлообменника-2
Большое спасибо за работу, все отлично! Считаю, что ни кто не справился бы с проделанной работой лучше Дениса. Всем советую отличного специалиста.
Большое спасибо за работу, было приятно сотрудничать. Оплату получил вовремя без каких либо задержек.
Ответный отзыв
vladsold
Влад 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
26 отзывов(-1)
$1
10 баллов
14 лет назад
Функция для определения разницы дней
Спасибо
Спасибо
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suphik2
56 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$8
10 баллов
14 лет назад
Исправить ошибки в дизайне сайта
Я уже второй раз работаю с этим человеком, ничего нескажешь СПЕЦ!!!!
Оплату получил вовремя, все без задержек .
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