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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Ужжжасно доволен результатом! То, что другие просто мямлили на словах - Денис сделал буквально за 5 минут и поняв задание с полуслова. Уже договорились о еще одном задании.
Ответный отзыв
Было приятно работать со Станиславом, четкое ТЗ и мгновенная оплата. Спасибо !
$5
10 баллов
14 лет назад
Работа выполнена идеально! Очень доволен работой и подходом.
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать с Вячеславом ! Спасибо !
$30
10 баллов
14 лет назад
Большое спасибо за работу, все отлично! Считаю, что ни кто не справился бы с проделанной работой лучше Дениса. Всем советую отличного специалиста.
Ответный отзыв
Большое спасибо за работу, было приятно сотрудничать. Оплату получил вовремя без каких либо задержек.
$1
10 баллов
14 лет назад
Ответный отзыв
Спасибо
$8
10 баллов
14 лет назад
Я уже второй раз работаю с этим человеком, ничего нескажешь СПЕЦ!!!!
Ответный отзыв
Оплату получил вовремя, все без задержек .