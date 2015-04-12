Проект yaport.su Описание-копирайт по 300 символов на товар. Пишем без ключей Кол-во 2000 товаров. (Получается 10руб. за статью)
Написание статьи на тему фриланса!
Написание статьи на тему фриланса. Уникальность текста - более 90%. По кол-ву знаков НЕ ОПЛАЧИВАЮ, только за всю статью. Т.З. вышлю в личку. Оплата по-факту. Сумма до 1000 руб. Оплата на WMR или ЯД. Срок 1 день.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $181Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
4 файла pdf перевести в 4 текстовых файла. Аккуратно, без ошибок. Файлы в приложении к заданию. Пожалуйста, обозначьте стоимость и сроки. Спасибо!Завершен10 лет назад
Нужно составить уникальное описание каждого товара в мебельном интернет-магазине, описание от 300 до 600 знаков с пробелами, используя продвигаемые ключевые слова.Товаров около 700.Копирайтинг44 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо переделать одностраничный сайт. Сейчас он на Английском, необходимо написать продающий текст на русском, при этом тематика очень схожа, поэтому можно от части использовать перевод, если владеете английским. ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $25
Требуется качественный рерайт 23000 знаков. Уникальность: 95%+ и нужно, чтобы после рерайта текст составил 23000–25000 знаков. Компания находится в Москве, т.е. те районы, которые употреблены в тексте, нужно заменить. ...Завершен10 лет назад
Нужно написать статьи в блог http://iosblog.ru тематика: 1. обзор iOS 8.3 2. обзор Mac OS X Yosemite 10.10.3 3. обзор Apple Watch и приложений под часы ...Завершен10 лет назад
Необходимо написать статью о правильном выборе забора, для дачного и загородного строительства, на 5 стр. там должны быть описаны все подводные камни, все нюансы, которые могут возникать, целью статьи склонить читателя выбрать определенный материал и ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Требуется находить партнерские программы, писать интересное описание партнерки с ключевыми словами и пр (SEO-статьи 2000-4000 симв и простые статьи 1500-2000), подбирать картинки, редактировать размещать на сайте Вордпресс и html страницы. В общем создать ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Необходимо упорядочить имеющиеся темы в разделе на форуме "Регистрация в каталогах", написать правила раздела, определить темы для продвижения, наметить новые темы, заказать написание нужных тем, следить за появлением новых тем и постов, разослать ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, есть сайт онлайн фильмов. Нужно написать 300-1000 описаний к фильмам по 1к символов на один фильм. В описании будет 2-3 ключевых слова. Прошу написать цену за 1 фильм в ...Завершен10 лет назад