Написание статьи на тему фриланса!

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт25 заявок308 просмотров

Написание статьи на тему фриланса. Уникальность текста - более 90%. По кол-ву знаков НЕ ОПЛАЧИВАЮ, только за всю статью. Т.З. вышлю в личку. Оплата по-факту. Сумма до 1000 руб. Оплата на WMR или ЯД. Срок 1 день.

Написание статей
10 лет назад
vipledi288
Алексей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров