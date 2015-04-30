Требуется качественный рерайт 23000 знаков

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен19 заявок369 просмотров

Требуется качественный рерайт 23000 знаков. Уникальность: 95%+ и нужно, чтобы после рерайта текст составил 23000–25000 знаков.

Компания находится в Москве, т.е. те районы, которые употреблены в тексте, нужно заменить.

Файл прилагается.

Клочевики:

1. Тротуарная плитка

2. Бордюрный камень

3. Дорожный бордюр

4. Газонный бордюр

5. Шоссейный бордюр

6. Садовый бордюр

7. Вибропрессованная плитка

8. Брусчатка

9. Волна

10. Квадрат

11. Мельница

12. Выбролитая плитка

13. Паркет

14. Кирпич

15. Английский булыжник

16. Клевер краковский

17. Декоративный камень

18. Скалистый

19. Римская стена

20. Грубая стена

21. Травертин

22. Стеновой Блоки

23. Перегородочный

24. Водосток

Плотность ключевиков: 1/250

Искусственный текст не нужен. Нужен уникальный текст, который будет читабельным.

ЕСЛИ УВЕРЕНЫ ЧТО СПРАВИТЕСЬ, ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ (берегите Ваше и мое время).

Оплата по WEBMONEY.

10 лет назад
VIPSTUDIO
Артем 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена качественно и в срок, спасибо за сотрудничество.
Артем замечательный заказчик. Поставил четкую задачу, сделал предоплату, всегда на связи. Очень хочется сотрудничать и дальше. Спасибо.

Заявки фрилансеров

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад

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