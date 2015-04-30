Требуется качественный рерайт 23000 знаков. Уникальность: 95%+ и нужно, чтобы после рерайта текст составил 23000–25000 знаков.

Компания находится в Москве, т.е. те районы, которые употреблены в тексте, нужно заменить.

Файл прилагается.

Клочевики:

1. Тротуарная плитка

2. Бордюрный камень

3. Дорожный бордюр

4. Газонный бордюр

5. Шоссейный бордюр

6. Садовый бордюр

7. Вибропрессованная плитка

8. Брусчатка

9. Волна

10. Квадрат

11. Мельница

12. Выбролитая плитка

13. Паркет

14. Кирпич

15. Английский булыжник

16. Клевер краковский

17. Декоративный камень

18. Скалистый

19. Римская стена

20. Грубая стена

21. Травертин

22. Стеновой Блоки

23. Перегородочный

24. Водосток

Плотность ключевиков: 1/250

Искусственный текст не нужен. Нужен уникальный текст, который будет читабельным.

ЕСЛИ УВЕРЕНЫ ЧТО СПРАВИТЕСЬ, ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ (берегите Ваше и мое время).

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