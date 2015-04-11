Нужно хорошо написанное КП

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок218 просмотров

Добрый день.

нужно написать КП.

компания занимается поставками бытовой химии от производителей техники на прямую. также гладильные доски.

стоимость и примеры пишите в лс.

10 лет назад
Binni
Олег 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Копирайтер для интернет-магазина нижнего белья

    Требуется копирайтер для интернет-магазина нижнего белья, ювелирной бижутерии и аксессуаров (сумки, шарфы, платки, очки). ************* Обязанности: 1. Описание посадочных категорий 2. Описание новых каталогов производителей 3. Описание карточек ...

    HTML
    Копирайтинг87 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнить раздел

    Добрый день, уважаемые авторы! Есть задача: наполнить новостной раздел. Сайт информационный, посвящен волосам: лечение, уход, средства для волос и т.д. Алгоритм работы такой: 1. Найти тематичную новость ...

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Полный рерайт

    Надо сделать рерайт или полностью его переписать используя ключевые слова. Текста на тему строительство на русском языке. Проверка текса через copyscape. Обьём 27000 знаков без пробелов. Оплату провожу через Skrill.com

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать текст к интернет-магазину обуви с возможностью размножения

    $7

    Задача следующая: 1. Написать текст к интернет-магазину обуви, который будет располагаться на главной странице сайта (на заглушке). В будущем за место этой страницы будет интернет-магазин обуви. Т.е. пока что мы вещаем одну страницу, на ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание текстов для сайта

    Написание текстов для сайта: главная, новости, отзывы, наполнение страниц (около 20). Текста не много на каждой страницы. Тексты должны быть уникальные. Тема сайта - печать на холсте. Предлагаем ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Тексты для сайта наружной рекламы.

    Нужен копирайтер с опытом написания текстов для сайтов наружной рекламы и соответственно хорошо разбирающийся в тематике. Нужны хорошие, качественные тексты без воды (не копипаст с сайтов и рерайт под 100% уникальности Адвего). Текстов ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интервью с профессионалом из мира спорта и фитнеса

    Требуется журналист-копирайтер, который сможет взять интервью с представителем мира спорта, фитнеса (по скайпу/телефону либо в письменном виде). Около 20 вопросов (составляете сами). Предлагайте ваши цены.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад